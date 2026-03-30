Siniestro vial fatal en Calilegua

Un grave siniestro vial se registró en la noche del domingo en la ruta nacional 34, a la altura de Calilegua, cuando el chofer de un camión con acoplado de origen boliviano fue hallado sin vida tras un impacto con otro vehículo de gran porte.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional 41 tomaron conocimiento del hecho a través de transeúntes, en el camino interno de la empresa Ledesma. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un camión marca Volvo, de color blanco, con matrícula de Bolivia y acoplado, que circulaba en sentido norte-sur. El rodado presentaba daños en la cabina delantera, y su conductor, un hombre de 45 años de nacionalidad boliviana, fue asistido por personal del Hospital de Calilegua, que constató que ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, se dispuso un operativo vial en sentido sur-norte sobre la ruta nacional 34, en las inmediaciones del destacamento policial Río de Piedra. Pasadas las 21:50, los efectivos lograron interceptar un camión marca Mercedes Benz, cuyo conductor, un hombre de 33 años, circulaba acompañado por dos mayores de edad.

Al momento de ser identificado, el chofer manifestó que transitaba por la ruta nacional 34 en sentido sur-norte y que, al pasar la localidad de Calilegua, otro camión que circulaba en sentido contrario se cruzó de carril. Pese a intentar esquivarlo, impactó en la parte lateral izquierda. Según su relato, continuó la marcha porque observó que el otro vehículo tampoco se detuvo.

Los tres ocupantes del camión interceptado fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.