Secuestran 100 mil dólares y desbaratan punto narco

Efectivos de la Policía Federal Argentina incautaron más de 100 mil dólares, droga y otros elementos, y detuvieron a un hombre acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La investigación fue realizada por la División Antidrogas San Pedro y se desarrolló bajo directivas de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo de Jujuy, a cargo de la fiscal Angélica Solís. Tras tareas de inteligencia, los agentes lograron establecer la existencia de actividades ilícitas en un inmueble del barrio Luján.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada sobre avenida Pueyrredón. Durante el procedimiento, que contó con la participación de la can detectora “Nandi”, se secuestró marihuana y un bolso con una suma millonaria: más de 100 mil dólares estadounidenses y más de tres millones de pesos argentinos.

Además, los uniformados incautaron una motocicleta de alta cilindrada, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el sospechoso fue detenido y trasladado, mientras continúan las investigaciones. Según indicaron fuentes del caso, los ingresos declarados del imputado no coincidirían con su nivel de vida, lo que refuerza las sospechas sobre el origen ilícito del dinero y los bienes.

El procedimiento representa un nuevo golpe al narcomenudeo en la provincia y ratifica el accionar de las fuerzas federales en la lucha contra el delito complejo.