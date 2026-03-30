Motociclista sufrió una fractura de mandíbula en siniestro vial

Joven motociclista fue hospitalizado con una fractura de mandíbula tras chocar contra un automóvil, en el barrio Alto Comedero.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el incidente se registró días atrás alrededor de las 8 en la intersección de la avenida Snopek y la calle Monterrico del populoso barrio capitalino.

Fue en esas circunstancias que un joven de 29 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Startus de 150 cc de cilindradas y por razones que son materia de investigación, chocó contra la parte posterior de un automóvil, cuyo conductor se fugó.

Luego del incidente vial, la víctima se dirigió hasta su domicilio, en la ciudad de Palpalá, y luego por sus propios medios se constituyó en la guardia del hospital "Wenceslao Gallardo". Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser derivado al "Pablo Soria" de la capital jujeña.

En el nosocomio cabecera de la provincia, el joven fue diagnosticado con fractura de maxilar inferior y quedó alojado en sala de Observación.

La víctima relató las circunstancias del incidente vial a un efectivo que presta guardia en el hospital, quien remitió las novedades a sus pares de la Seccional 33°.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.