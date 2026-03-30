Atacó a golpes a su pareja e impide que pueda ver a su hijo

Una mujer denunció a su pareja por un hecho de violencia de género ocurrido en el interior de una vivienda y que además la echó de su casa y le impide mantener contacto con su hijo.

El hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Patricios de la ciuda de San Pedro de Jujuy, en el momento que la pareja discutía y el hombre le propinó un golpe de puño en el restro, para luego echarla de la vivienda.

La víctima se dirigió a la Seccional 48º para realizar la denuncia correspondiente y cuando regresó al domicilio para retirar a su hijo, fue agredida verbalmente y amenazada de muerte.

La mujer manifestó a los efectivos policiales que todo comenzó cuando le propuso a su entonces pareja que regresaran a trabajar a la provincia de Mendoza.

Esta situación alteró al hombre, quien la atacó a golpes e impidió que la víctima mantuviera contacto con su hijo de cuatro años.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la Línea 102 intervino en el caso y solicitó en primer término poder mantener contacto con el niño de cuatro años, para corroborar que su vida no corre peligro.

Por disposición del representante fiscal del MPA, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48º de la ciudad de San Pedro.