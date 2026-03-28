Mañana con siniestros viales

Dos siniestros viales se registraron en el inicio de este sábado, el primero se registró en la avenida General Savio, a la altura de la cancha del lobo, donde un auto renault chocó de frente contra el guardarraíl que separa la bajada hacia avenida Éxodo, dejando parte de la estructura en la calle, por lo que el tránsito se encontraba cortado.

En avenida Italia otro choque tuvo como protagonista a un Peugeot 206 gris que por causas que se investigan, impactó de frente contra un poste de luz, a la altura de la escuela Pucarita, por el momento no se sabe si el conductor sufrió alguna herida, en el lugar trabaja la policía realizando las pericias del caso, se pide precaución al circular por la zona ya que el tránsito se encuentra restringido a media calzada.