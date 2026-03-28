Investigan un ataque a tiros y un auto incendiado

Un confuso y violento episodio es investigado en el sur de la provincia de Salta, luego de que dos hombres resultaran heridos con arma de fuego en la ruta nacional 34, en jurisdicción de la localidad de Rosario de la Frontera.

El fiscal penal zonal Oscar López Ibarra informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de ayer y según el relato de las víctimas, de 43 y 28 años, regresaban desde la localidad de Pichanal, cuando a la altura del kilómetro 940, en la zona de Copo Quile, habrían sido abordados por personas desconocidas que se desplazaban a bordo de dos vehículos y que sin mediar palabra, les habrían efectuado disparos.

Tras el ataque, los hombres fueron auxiliados por un grupo de pescadores que ocasionalmente estaban por la zona y posteriormente se presentaron en un control vehicular policial para pedir ayuda. Luego la víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas y por fortuna no resultaron de gravedad.

En tanto, personal del Departamento de Criminalística de la Policía local se dirigió al lugar señalado, donde constató la presencia de un automóvil completamente incendiado.

Debido a las condiciones climáticas y la falta de iluminación, en una primera intervención se lograron levantar algunos indicios y se dispuso custodia policial para preservar la escena.

Durante la mañana de ayer, el fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria López Ibarra, junto a peritos regresaron al sitio para realizar un relevamiento más exhaustivo que permita reconstruir la mecánica del hecho.

La investigación se encuentra en curso y se trabaja para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Los investigadores habían citado a las víctimas para que puedan ampliar su declaración y poder establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y todo apunta que el hecho gira alrededor de un intento de robo, aunque los pesquisas no descartan ninguna hipótesis.