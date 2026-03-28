Detienen a un peligroso sujeto que estaba prófugo

Tras una intensa investigación, losefectivos de la Seccional 44° del barrioSan Martín de la capital jujeña, capturaron a un sujeto denunciado por violencia de género, quien se mantenía prófugo desde noviembre.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el implicado era buscado por agredir físicamente a su expareja y a su hijo de 9 años.

El operativo cerrojo se concretó en las inmediaciones del hospital de Niños, donde la Policía logró interceptarlo mientras circulaba por las paradas de colectivos

El detenido acumulaba denuncias por "lesiones agravadas, hurto y desobediencia judicial", tras haber violado una orden de exclusión de hogar.

Según se pudo establecer, durante los meses que permaneció oculto, llegó a interceptar a las víctimas en la vía pública para sustraerles pertenencias y huir en motocicleta. Gracias al apoyo del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, los efectivos lograron poner fin a su fuga el pasado 21 de marzo

Al verificar sus antecedentes, se descubrió que el sujeto también contaba con un pedido de captura activo en la provincia de Santa Cruz por el delito de robo.

El procedimiento permitió resguardar la integridad de la familia damnificada, que contaba con consigna policial. El delincuente ya se encuentra a disposición de la Justicia.