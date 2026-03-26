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El Carmen

Sospechosos entraron a una casa y robaron 4.100 dólares

Los sujetos ingresaron en momentos que los moradores no estaban y también se llevaron una carabina calibre 22.

Jueves, 26 de marzo de 2026 23:27
SUBCOMISARÍA | LOS AGENTES INTERVINIERON EN EL HECHO.

Sospechosos ingresaron a una casa y sustrajeron la suma de 4 mil 100 dólares y un arma de fuego, en un hecho ocurrido en una finca cercana a la localidad de Los Lapachos, del departamento El Carmen. Los sujetos aprovecharon que los moradores no se encontraban, entraron por la puerta trasera y luego se dieron a la fuga con el botín.

El ilícito fue advertido días pasados por la noche, cuando los vecinos de un inmueble rural alertaron al Sistema 911 acerca de un robo.

Por esa razón, minutos más tarde, alrededor de las 21.30 se constituyó una comisión de la Subcomisaría de La Ovejería en cercanías del cruce de la ruta provincial N° 43 y la ruta nacional N° 34. En ese lugar se entrevistó a una mujer que vive en el lugar, quien les narró a los agentes que ella y su familia no se encontraban en la casa desde las 9 porque se había ido de viaje al norte de la provincia.

En la continuidad del diálogo, la damnificada aseguró que el sistema de alarmas que tienen instalado le avisó que había personas en el interior de su inmueble y, por esa razón, comenzó a regresar para saber qué había ocurrido en el hogar.

De esta manera, una vez que llegó, entró y empezó a recorrer los distintos ambientes para saber si le habían sustraído pertenencias. Así fue cómo notó que en una habitación los sospechosos que ingresaron robaron la suma de 4 mil 100 dólares y una carabina calibre 22.

Finalmente, los uniformados invitaron a la mujer a realizar la denuncia en la sede policial, la cual llevó a cabo al otro día.

 

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