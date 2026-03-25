“Dealer” fue detenido luego de intentar atacar a policías

Efectivos policiales detuvieron a un "dealer" cuando el sujeto intentó agredir a piedrazos a los uniformados que patrullaban las calles de la ciudad de Libertador General San Martín. Tras ser aprehendido, la requisa realizada a sus pertenencias permitió saber que tenía en su poder 23 envoltorios de pasta base y un paquete con marihuana prensada, que iban a ser comercializados.

El ilícito sucedió pasados por la mañana, cuando los efectivos de la Infantería de la Unidad Regional 4 de la mencionada ciudad realizaban recorridos preventivos por la zona cercana al barrio El Triángulo.

Así fue cómo mientras los uniformados pasaban por la zona de la Comunidad Guaraní, un hombre al ver la presencia policial intentó agredirlos lanzando una piedra para luego emprender la fuga a pie.

Tras esto, los agentes comenzaron a perseguir al sujeto hasta que lo alcanzaron para poder detenerlo y trasladarlo a la Seccional 41° para continuar con el procedimiento, más allá de haberse resistido a la autoridad y de vociferar insultos.

Fue entonces que los agentes inspeccionaron la mochila que llevaba el hombre, de 45 años, ante la mirada de testigos y de esta manera se encontraron con 23 envoltorios con una sustancia blanca y un paquete con un elemento vegetal.

Luego, fue el momento de que el personal de la Brigada de Narcotráfico de Libertador realice la prueba química a lo hallado. De esta manera, se supo que el aprehendido circulaba con cocaína y/o pasta base y marihuana, ambos para ser vendidos.

Para finalizar, desde la unidad se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el sospechoso quede detenido en la unidad a disposición de la Justicia provincial.