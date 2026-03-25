Jujeña continuara presa por narcotráfico

La jujeña detenida en noviembre pasado por una causa de narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero va a continuar presa. Así lo dictaminó la Justicia Federal, en la causa que investiga el traslado de 4,5 kilos de cocaína escondidos dentro de un parlante en un colectivo de un tour de compras que tenía como destino final el conurbano bonaerense. Además, el coordinador del viaje, también jujeño, fue liberado.



Si bien la novedad fue el pasado viernes, en las últimas horas los medios de comunicación santiagueños dieron a conocer la decisión del juez federal Guillermo Molinari, quien determinó la continuidad de la prisión preventiva de la jujeña Magalí Andrea Copa Condargo y de su cómplice, el ciudadano boliviano Rey Edvin Zambrana Cabrera.

Además, otro jujeño, Rolando Eduin García, quien era señalado como el coordinador del traslado quedó en libertad. El hombre estuvo encarcelado en la unidad penal federal N° 35 de Colonia Pinto. No obstante, el fiscal de la causa solicitó que se le impongan medidas como la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que designe.

Cinco “ladrillos”

La causa que se investiga dio inicio cuando el 21 de noviembre de 2025 los efectivos de la Gendarmería Nacional realizaban un operativo en la ruta nacional N° 34, a la altura de Las Tijeras, en la provincia de Santiago del Estero. En ese lugar, los uniformados detuvieron el desplazamiento de dos colectivos que provenían de Bolivia con destino al conurbano bonaerense.

De esta manera, los efectivos de la fuerza federal llevaron adelante una inspección en los ómnibus, que contó con la presencia del can antinarcóticos que señaló una caja. En la misma había un parlante y, al ser desarmado, se encontraron 5 “ladrillos” con una sustancia de color blanca.

Luego, al realizarse una prueba química se pudo saber que se trataba de cocaína, en una cantidad total de 4,5 kilos. A partir de ese momento fue detenido el mencionado García, por tratarse del coordinador del viaje.

Dueños de la droga

Sin embargo un día más tarde, dos pasajeros del otro colectivo, la jujeña Magalí Andrea Copa Condargo y el ciudadano boliviano Rey Edvin Zambrana Cabrera se presentaron ante las autoridades y reconocieron que la droga incautada era de ambos. Como consecuencia el juez federal Guillermo Molinari dictó el procesamiento con prisión preventiva de los tres involucrados, bajo la acusación de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.



De esta manera, la causa sigue su curso en la Justicia Federal con Copa Condargo y Zambrana Cabrera detenidos, a la espera de un resolutorio en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. También, hay pericias pendientes a cargo de expertos de Gendarmería, en base a los celulares incautados tres meses atrás.