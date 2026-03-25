Secuestran 30 motocicletas y demoran a motociclistas

Efectivos policiales secuestraron 30 motos y detuvieron a varios motociclistas en las ciudades de Perico y Palpalá. Se trató de dos operativos de las Unidades Regionales 6 y 8 de la Policía provincial, que constató que los aprehendidos conducían realizando maniobras peligrosas, sin utilizar el casco reglamentario, hacían picadas clandestinas en las calles y algunos sujetos tenían medidas judiciales restrictivas.

En primer lugar, en la ciudad comercial el pasado lunes por la madrugada los agentes policiales, luego de ser alertados por vecinos, se constituyeron en el extenso tramo de la estación de servicio de la rotonda y la avenida José Hernández, del barrio Santo Domingo.

Hasta ese lugar llegaron los integrantes de Infantería debido a las maniobras temerarias que estaba realizando un grupo de motociclistas.

Así fue cómo en el operativo los uniformados secuestraron 16 motos de distinta cilindrada, incluyendo una Benelli de 650 cc. Además, fueron detectados conductores que se encontraban alcoholizados, menores de edad al volante y una persona que tenía prohibición de salida del país, emitida por la Justicia provincial. Más allá de algunos que intentaron darse a la fuga, fueron perseguidos y atrapados para ser trasladados a la dependencia.

Finalmente, el personal policial debió intervenir en un altercado donde vecinos cansados de las velocidades excesivas de algunos motociclistas, intentaron agredir a un grupo de conductores. Por esta razón, los uniformados se vieron obligados a restablecer el orden.

Mientras que en la ciudad de Palpalá, los efectivos de la Unidad Regional 8 llevaron adelante un dispositivo cerrojo en dos puntos del ejido urbano, en las avenidas Martijena y Juan José Paso.

En los controles realizados, se contabilizó un total de 67 motovehículos controlados, de los cuales se trasladaron 14 al canchón municipal. También, fueron confeccionadas más de 20 actas contravencionales por circular sin el uso del casco reglamentario.

De esta manera, un total de 30 motos fueron secuestradas, además de que se labraron numerosas actas contravencionales y se detuvo a motociclistas.