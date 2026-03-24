Sujeto robó en una pizzería a punta de pistola

A punta de pistola un sujeto asaltó una pizzería del barrio San Pedrito de la capital provincial, de donde se llevó la suma aproximada de 150 mil pesos. Más allá de la sustracción y de lo violenta que fue la situación, nadie resultó herido durante el ilícito. Además de que no había clientes en el lugar, la secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad del comercio, cuyas imágenes fueron entregadas por el propietario a la Policía.

Los efectivos policiales de la Seccional 6°, días pasados por la madrugada acudieron a un local comercial de la intersección de la avenida Almirante Brown y la calle Puna, del mencionado sector barrial capitalino.

En ese lugar, alrededor de la 1.20 los agentes se entrevistaron con el propietario de la pizzería quien les refirió lo ocurrido.

Así fue cómo narró que minutos después de las 00.00, mientras no había clientes, ingresó un hombre a cara descubierta con una gorra y esgrimiendo una pistola, que sacó ni bien pasó la puerta principal. De esa manera, se fue directamente hacia la caja, en donde se encontraba una joven a la cual apuntó con el arma de fuego, al mismo tiempo que la amenazó e insultó si no lo dejaba avanzar para cometer el robo.

La empleada, ante el temor causado por el sospechoso no se resistió y le dio lugar al sujeto, que abrió la caja registradora y extrajo la totalidad del dinero, mientras la apuntaba con la pistola. Una vez que se guardó la suma cercana a los 150 mil pesos, el inculpado guardó el arma entre sus prendas de vestir a la altura de la cintura y se retiró por la puerta principal para darse a la fuga.

Minutos después, shockeada por la situación la joven que trabaja en el local avisó de lo ocurrido al dueño, quien de inmediato arribó al escenario del robo y dio alerta a la Policía mediante un llamado al Sistema 911.

Finalmente, ambos fueron acompañados por el personal policial a la Seccional 6° para realizar la correspondiente denuncia y entregar las imágenes de la cámara de seguridad que captó la secuencia del robo, además de constatar que nadie sufrió lesiones.