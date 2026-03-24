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Automovilista atropelló a un transeúnte y se dio a la fuga

La víctima de 37 años sufrió una fractura expuesta en una pierna.

Martes, 24 de marzo de 2026 00:00
HOSPITAL “SORIA” | DONDE FUE TRASLADADA LA VÍCTIMA.

Temerario automovilista atropelló a un transeúnte y se dio a la fuga, en un barrio capitalino. La víctima sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró la mañana del pasado domingo sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura de la terminal de ómnibus y en sentido a la localidad de Los Alisos, en el barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que automovilistas alertaron a efectivos policiales que recorrían el sector, sobre la presencia de un hombre desvanecido a la vera de la carretera.

El personal policial se constituyó de inmediato y constató que se trataba de un hombre de 37 años, que tenía una herida sangrante en una de sus piernas y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Asimismo, otro sujeto se presentó como amigo de la víctima y relató que juntos caminaban por la banquina empujando una motocicleta Zanella de 110 cc de cilindradas, debido a un desperfecto mecánico, cuando un automóvil blanco pasó a alta velocidad y atropelló a su amigo. Tras el incidente, el temerario conductor emprendió la fuga.

Personal del Same trasladó a la víctima al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con fractura expuesta en peroné izquierdo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 62°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

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