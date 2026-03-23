Denunció que fue estafada por $20 millones

Una estafa por la suma de 20 millones de pesos fue la denuncia que radicó una vecina de la capital jujeña. De acuerdo a su presentación en una sede policial, fue engañada por un presunto representante de la empresa que presta el servicio eléctrico en la provincia de Jujuy.

El hecho tuvo lugar días atrás, en momentos que la damnificada recibió el llamado mediante WhatsApp de un hombre que se presentó como operador de una compañía de servicios públicos.

Fue entonces que el sospechoso comenzó a ofrecerle a la denunciante una serie de descuentos en sus facturas de electricidad, en el contexto de las habituales aumentos.

Por esa razón, ante el requerimiento del sujeto y la credibilidad de sus palabras, la mujer accedió a compartir algunos de sus datos personales. Además, supuestamente eran requisitos para poder ser beneficiaria de los descuentos prometidos, tras lo que finalizó la comunicación telefónica.

Pero horas más tarde, la víctima notó unos movimientos raros en su cuenta bancaria, por lo que ingresó de inmediato a su homebanking. De esta manera pudo observar que solicitaron sin su consentimiento un préstamo por la suma de 14 millones de pesos, que luego fue transferido a diferentes billeteras virtuales.

Además, los sospechosos que hackearon su cuenta le sustrajeron el monto de 6 millones de pesos de ahorros que poseía en la misma, que también enviaron a otras cuentas para concretar el ilícito.

Así fue cómo al percatarse de la estafa, se dirigió a la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio capitalino de Chijra, para denunciar que fue víctima de la estafa por un total de 20 millones de pesos luego de ser engañada por un supuesto operador de la empresa de energía eléctrica.