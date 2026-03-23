"Queremos que se sepa de qué falleció, no está el arma"

El cuerpo de un hombre hallado en posición fetal dentro de una habitación y a su alrededor, un charco de sangre producto de un corte profundo de 30 centímetros en el cuello, manchas rojas dispersas en prendas de vestir y otros objetos que estaban en el cuarto, son los elementos de pruebas que los investigadores analizan para determinar las circunstancias de un deceso.

Pero en la escena falta un arma, probablemente un cuchillo, que aparentemente habría sido utilizado. Esa ausencia señala las dudas de una familia que no haya respuestas en la actualidad.

La anterior, es una pequeña descripción del lugar en el cual Fabián Ochoa encontró la muerte a sus 31 años el pasado 22 de febrero, en una casa del barrio capitalino de El Chingo. Sin embargo, hasta el momento no había tenido visibilidad en los medios de comunicación.

"Son muchas cosas que queremos que salgan a la luz, ya que ellos (los policías) hicieron un mal procedimiento que, por lo menos, investiguen bien. Eso queremos, que se sepa de qué falleció, que no está el arma. Que no es que él se suicidó. Porque si fuese suicidio uno encuentra el arma al lado del cuerpo y no había nada", aseguró Paola Ochoa en exclusiva a El Tribuno de Jujuy, entre lágrimas y en compañía de su madre en la redacción.

Como si se tratara de un rompecabezas, la entrevistada durante el mes transcurrido ha ido encastrando las piezas para reconstruir los hechos que llevaron al fallecimiento de su hermano. Sin embargo, aún no encontró una pieza que puede ser clave de cara a una posible resolución del caso.

Hospital

En la charla con este diario, Ochoa repasó cómo se enteró de lo ocurrido con Fabián Ochoa al llegar al hospital "Pablo Soria". Allí se encontró con la exsuegra del fallecido y se produjo un pequeño diálogo ese 22 de febrero. "'No sé nada de Fabián', me dijo así, 'así que andá y preguntá porque no me dijeron'", recordó la entrevistada. En ese momento, presa de la ansiedad por saber el estado de salud de su familiar directo entró al nosocomio y habló con una médica que lo atendió al ser ingresado de emergencia minutos antes.

"Cuando pasé, la doctora me miró y me dijo '¿usted qué es?', 'la hermana', le dije. Me dice, 'le comento, llegó con un corte. Tenía muy poco pulso'. Y yo todavía ilusionada le pregunto 'pero, ¿él está bien?', pensando que estaba en terapia intensiva. Y me dice, 'no, Fabián Falleció a las 14.20'. Fue ahí donde me quedé shockeada porque no lo podía creer", le contó a este matutino la mujer.

El Chingo

Fabián Ochoa encontró la muerte en una casa del barrio El Chingo de la capital provincial. Se trata del inmueble en el cual reside su expareja, de quien se había separado dos semanas antes del fatal hecho, junto a la pequeña hija de 9 años que tuvieron. En ese lugar estaban ambos, en una habitación de la vivienda, sus exsuegros y la niña no se hallaban en dicha fecha en horas del mediodía.

En ese contexto, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, el fallecido tenía dos heridas. Una de ellas profunda, de 30 centímetros en la cara anterior del cuello. Mientras que la otra era de 10 centímetros en el borde inferior en el lado derecho del maxilar inferior. También presentaba un hematoma de 6 centímetros en el dorso de la mano derecha. Además poseía otros hematomas en los dedos tercero, cuarto y quinto de la misma mano.

A lo descrito en el párrafo precedente, cabe agregar una excoriación de un centímetro en el dorso del tercer dedo de la mano izquierda, como también lesiones producidas con un elemento contundente y mediante un objeto con filo. No obstante, tras esto se practicó una autopsia en la morgue del Poder Judicial de Alto Comedero para conocer la data y las causales de muerte, cuyo resultado aún no fue informado a la familia Ochoa. De esa intervención, probablemente dependa la continuidad de la investigación, más allá de la falta del arma utilizada. Esta ausencia es el aspecto clave que llena de preguntas, haya sido una decisión personal o no, la muerte de Fabián Ochoa.

"Entonces, le pedí (a la médica) si lo podía ver. Lo vi y me dijo la doctora 'no veas el corte porque te vas a quedar mal. Es un corte muy profundo, así que no lo veas', me dijo". De esa manera, la entrevistada recordó el diálogo en el hospital antes de ver por última vez el cuerpo de su hermano.

Las dudas que aún mantiene la familia

BRIGADA | DONDE LA ENTREVISTADA HIZO LA DENUNCIA

Durante el diálogo con este medio de comunicación, Paola Ochoa describió cómo era su hermano en su vida cotidiana. El hombre de 31 años trabajaba como delivery de una conocida aplicación y tenía una hija de 9 años, fruto de su relación con la principal testigo del hecho. Cabe aclarar, que este diario no la menciona porque hasta el momento no hay una denuncia ni imputación formal en su contra, más allá de la investigación en curso y de la presentación realizada por la entrevistada en la Dirección General de Investigaciones del barrio Chijra de la ciudad capital.

"Era una persona muy buena. Tenía muchos sueños. No era agresivo, para nada. Nunca incitó a la violencia. Él vivía para su hija, nada más. La verdad, lo que pasó nos dejó a todos destrozados. Hoy (por ayer), a un mes de su partida no tenemos novedades de nada. Solo queremos que se haga justicia, que aparezcan los que hicieron todo este daño", subrayó la mujer.

Fue ella, quien a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se acercó a la mencionada dependencia policial para denunciar la situación. Además, recordó el breve diálogo que tuvo con el uniformado que la recepcionó. "Cuando fui a declarar, lo primero que le pregunté al policía era si estaba el arma. Y él me dijo que no se encontró. Entonces, le dije '¿cómo puede ser posible que ella (por la expareja) diga que se lo hizo él, pero no está el arma?'", continúa preguntándose la mujer entrevistada por este matutino.

"Él (por Fabián Ochoa) tenía muchos sueños, si bien estaba separado de ella desde hacía dos semanas. Él siempre pensaba en su hija. Pensamos que quizás se tapó todo también por el tema de que el padre trabaja para el Estado. Puede ser que también sea ese tema. Todos los amigos preguntaban qué había pasado porque ni en las noticias salió, en ningún medio y todos nos iban a preguntar porque no podían creer", agregó Paola Ochoa.

Finalmente, hizo mención al deseo que tienen en la familia para los próximos días en el marco de las pesquisas. "Lo que nosotros queremos es que aparezca el arma. Es ya un mes y no hay indicios, no sabemos nada, más que 'se está investigando'. No hay ningún detenido. Más que nada que salga a la luz qué es lo que pasó".