Hallaron un cartucho de escopeta en una escuela

La comunidad se encuentra alarmada tras tomar conocimiento sobre el hallazgo de un cartucho percutado de una escopeta dentro de una escuela capitalina.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado viernes alrededor de las 11.20 cuando el sistema de emergencias 911 recibió una alerta sobre el hallazgo de un cartucho de arma de fuego en una escuela del centro capitalino.

Los efectivos de la Seccional 1° se constituyeron en el lugar y se entrevistaron con la directora, quien manifestó que personal de maestranza encontró en uno de los pasillos un cartucho de escopeta, el cual fue levantado por el personal de la institución.

Posteriormente se estableció que el cartucho es calibre 36 y que estaba percutado. El mismo fue secuestrado por efectivos del departamento de Criminalística.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 1°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.