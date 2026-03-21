16°
21 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ciro y los Persas
PALPALÁ
Tumbaya
Concejo Deliberante
emana Santa
Jujeños solidarios
Minería en Jujuy
SALTA
Fraile Pintado
centro capitalino
Ciro y los Persas
PALPALÁ
Tumbaya
Concejo Deliberante
emana Santa
Jujeños solidarios
Minería en Jujuy
SALTA
Fraile Pintado
centro capitalino

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Centro capitalino

Hallaron un cartucho de escopeta en una escuela

Personal de maestranza encontró el elemento en un pasillo.

Sabado, 21 de marzo de 2026 23:44
Seccional 1° | a cargo de las actuaciones complementarias.

La comunidad se encuentra alarmada tras tomar conocimiento sobre el hallazgo de un cartucho percutado de una escopeta dentro de una escuela capitalina.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado viernes alrededor de las 11.20 cuando el sistema de emergencias 911 recibió una alerta sobre el hallazgo de un cartucho de arma de fuego en una escuela del centro capitalino.

Los efectivos de la Seccional 1° se constituyeron en el lugar y se entrevistaron con la directora, quien manifestó que personal de maestranza encontró en uno de los pasillos un cartucho de escopeta, el cual fue levantado por el personal de la institución.

Posteriormente se estableció que el cartucho es calibre 36 y que estaba percutado. El mismo fue secuestrado por efectivos del departamento de Criminalística.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 1°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD