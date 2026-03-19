Se agrava la situación procesal del dirigente Julián Santillán

Julián Isidro Santillán, el hijo de exgremialista municipal Carlos "Perro" Santillán, fue demorado el martes pasado, luego de ser denunciado por amenazas de muerte con armas de fuego y tras un importante operativo llevado adelante en los galpones recuperados "Tupaj Katari", se procedió al secuestro de droga, armas de guerra y armas de fabricación casera.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho salió a la luz la mañana del martes pasado, pero lleva varios meses de conflicto entre el actual dirigente de la organización "Tupaj Katari", Julián Isidro Santillán, y dos mujeres que están a cargo del comedor "Los Angelitos" y cocinan a diario para más de 110 niños.

Según la denuncia policial, las mujeres llegaron a su puesto de trabajo y fueron increpadas por Santillán y un tal "Pantera", para que abandonen definitivamente el predio, para que esta organización, tome posesión total de los galpones recuperados, ubicados en pleno microcentro capitalino.

Según el relato de las mujeres, Santillán les dijo a las mujeres que deben retirarse, que él tiene armas de fuego y no tiene problemas en usarlas en contra de ellas, dejando en una mesada, muy cerca de ellas, una granada militar, que luego fue secuestrada.

La hija de unas de las víctimas decidió transmitir en vivo a través de su cuenta personal de Facebook toda esta secuencia y se pudo observar como las mujeresfueron amedrentadas por un grupo de mujeres y hombres que responde a Santillán.

Un llamado de emergencia al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos y de inmediato una comisión de efectivos de la Brigada de Investigaciones, de la División de Explosivos, de Narcóticos, del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) y de Infantería se hicieron presentes en el lugar y fueron recibidos con pedradas por un grupo de jóvenes, que luego huyeron en dirección al barrio El Chingo, pero ya estarían identificados.

Santillán fue demorado en las inmediaciones, en el momento que intentaba huir del lugar y trasladado a la sede policial, mientras que por disposición del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, se realizó un registro en el lugar, donde se logró el secuestro un rifle de aire comprimido, dos armas de fuego de fabricación casera, conocidas en el mundo del hampa como "tumberas", elementos punzo cortantes, bombas molotov, elementos químicos de origen inestables, una granada de uso militar y una planta de marihuana.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que en la jornada de ayer, el fiscal que entiende la causa Juan Luis Sorbello, había solicitado una audiencia ante el juez de Control y Garantías, para realizarle la imputación formal a Santillán, pero con el correr de las horas surgieron más elementos de pruebas en contra del dirigente y desde el Ministerio Público de la Acusación se analizaba acusarlo formalmente de privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas con arma de guerra, tenencia de droga, tenencia de armas de fuego de fabricación casera. Pero además nuestro diario supo que el Juzgado de Juzgado de Control en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública, analiza el mecanismo de cobro de estacionamiento a cargo de Santillán en el predio cedido del gobierno provincial a la organización social, pero sin fines de lucro.

La misma fuente que fue consultada por nuestro diario, nos confió que los investigadores analizan la detención de otras personas vinculadas a la organización social y muy allegadas a Julián Isidro Santillán.

Durante la transmisión en vivo por parte de la hija de una de las víctimas, se pudo observar el grado de hostilidad que los integrantes de la organización social ejercían sobre las cocineras del merendero y además mostraron como estas personas habían cerrado todas las puertas de acceso, privándolas de su libertad y entorpeciendo el despliegue policial.

Por el momento se dispuso que el predio ubicado en la prolongación de Algañaraz del microcentro jujeño, quede bajo custodia policial, evitando el ingreso de cualquier integrante de la organización social "Tupaj Katari", hasta realizar una inspección más exhaustiva, para recolectar más elementos de pruebas de interés para la causa.