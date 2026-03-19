Detenido por tratar de robar una moto

Efectivos policiales detuvieron a un joven de 26 años que intentaba robar una moto en las calles de la ciudad de San Pedro. El sujeto no pudo justificar la tendencia del rodado. Además, la había encendido sin utilizar la llave de contacto sino violentando el tambor, lo cual fue observado por las cámaras del sistema de monitoreo local.

Este ilícito fue detectado días pasados por la madrugada, en momentos que los operadores de las cámaras de seguridad repartidas en distintos puntos de la mencionada ciudad vieron al protagonista intentando encender una moto sin la llave de contacto.

Ante las sospechas suscitadas, dieron aviso al Sistema 911 que de inmediato envió una comisión policial hasta las inmediaciones de la intercepción de la avenida Brasil y la calle Ecuador, del barrio sampedreño de 14 de Abril.

En el punto señalado, alrededor de las 1.15 los uniformados se encontraron con un joven que estaba junto a un motovehículo Honda Wave de 110 cc. de cilindrada de color negro. Además, los agentes notaron a simple vista que el tambor se encontraba violentado.

Fue entonces que lo uniformados se entrevistaron con el sospechoso, de 26 años, quien no supo justificar la tenencia del rodado. También, brindó versiones contradictorias al respecto. Aseguró que otra persona se la había dado para que la vendiera, mientras que tampoco tenía con él los papeles del vehículo que acreditaran a quién pertenecía.

Ante la falta de documentación de la moto y sin una versión convincente por parte del sospechoso, los uniformados luego de identificarlo consultaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así fue cómo el agente fiscal dispuso la detención del inculpado para su posterior traslado a la Seccional 35° del barrio San José, junto al rodado en cuestión, en calidad de secuestrado.

Por último, las autoridades policiales trabajan para localizar al dueño legítimo y determinar si el motovehículo posee pedido de captura vigente por robo.