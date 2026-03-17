Golpeados y asaltados a punta de pistola por una “patota”

Una mujer y un hombre fueron interceptados por una "patota" que los golpeó y asaltó a mano armada en el barrio San Guillermo de la capital provincial. Los sospechosos eran hombres que se movilizaban en cuatro motos, quienes al ver a transeúntes en las cercanías se dieron a la fuga.

El ilícito ocurrió días pasados por la mañana, en momentos que las víctimas circulaban a bordo de una moto Gilera Smash de 110 cc de cilindrada por las calles del mencionado sector barrial de la capital.

En ese contexto, alrededor de las 6.30, al llegar a la intersección de Caballería Gaucha y Miserere, detrás de la sucursal de una cadena de supermercados, la pareja fue interceptada por cuatro motos con varios hombres a bordo.

Así fue cómo la "patota" rodeó a la pareja, mientras uno de los sospechosos le exigió al damnificado que se tire al piso y le entregue sus pertenencias. Ante esto el denunciante se negó, por lo que uno de los inculpados se bajó del rodado, agarró una piedra y lo golpeó en la zona de la oreja izquierda. Luego de la agresión, otro sujeto aprovechó para quitarle el teléfono celular que tenía en uno de los bolsillos.

Con el fin de poder identificar a los atacantes, la mujer que acompañaba al motociclista sacó su teléfono celular para grabar lo que estaba sucediendo, pero uno de los atacantes le dio una patada en la mano en la cual tenía el dispositivo.

No obstante, cuando parecía que el ilícito había llegado a su fin y todos se iban a retirar del escenario del hecho, uno de los sospechosos extrajo una pistola y lo apuntó al denunciante que estaba al mando de la moto, para luego vociferarle insultos. Pero, al ver a los transeúntes guardó el arma y se dio a la fuga.

Luego de los momentos de tensión narrados, la pareja golpeada y asaltada se dirigió a la Seccional 56° para realizar la denuncia de lo sucedido aportando las características de los integrantes de la "patota" para que sean individualizados.