Caso Sabrina Guilarte: se encontraron las denuncias

El caso de Sabrina Guilarte, la joven jujeña que denunció públicamente que fue abusada por un sujeto identificado como JC entre el 2 y 3 de julio de 2010, tuvo un primer avance, dado que en los últimos días se encontraron las denuncias que realizó la víctima. Cabe recordar que 12 años más tarde pudo hacer la presentación del delito en la Seccional 46°, en dos oportunidades, pero nunca se inició una investigación.

Para conocer cómo se llegó a esta novedad, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Diandra Yeis Guzmán, quien junto a su colega Agustina Reyna asesora legalmente a Guilarte. "En una comisaría de Alto Comedero, en la 46°, hay dos denuncias, pero están en comisaría. Esto significa que nunca fueron elevadas a la Fiscalía", aseguró la entrevistada, al hacer referencia a un dato clave desde el cual se podría dar inicio a la acción penal.

Es necesario recordar que semanas atrás Guilarte, quien tiene poco más de 30 años y reside en Buenos Aires, le aseguró a este diario en la edición del pasado 24 de febrero que "en la Seccional 46° Aeroparque fui tres veces a hacer la denuncia y nunca me dieron respuesta, nunca me contestaron. En la Comisaría de la Mujer (la 49°) hice la primera denuncia y me dijeron que luego me acerque a la comisaría correspondiente, que es la 46°, porque era la que cubría donde había sido el hecho", narró para la nota titulada "Era mi amiga y me terminó entregando por droga".

La mujer debió emigrar de Jujuy luego de ser víctima de abuso sexual cuando tenía 17 años, pero los responsables están gozando de impunidad desde el 2010. Las denuncias que realizó en dos dependencias policiales de esta ciudad capital quedaron en la nada por una particular situación relacionada al principal sospechoso, identificado con las iniciales JC.

Sin embargo, tras cuatro años "empezamos a buscarlas y nos damos finalmente con la existencia de las denuncias que hizo acá el 11 de marzo de 2022. Están con la documentación que ella aportó", aseguró la profesional en la continuidad del diálogo con este matutino.

Además, se debe tener presente la denuncia que Guilarte realizó en la ciudad de Buenos Aires en 2018. En esa oportunidad, "me habían contactado amigos de Jujuy que esta persona (por JC) estaba viniendo y había publicado fotos que estaba en la zona. Entré en pánico, con mucho miedo y fui a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer, en la calle Lavalle para poder tener una perimetral y no se pueda acercar", repasó la víctima semanas atrás.

Esa fue la primera denuncia. "La recepcionan en la Oficina de Violencia Doméstica. Eso después es remitido por la Corte Suprema, se mandan todas las actuaciones al Ministerio Público y llega acá", explicó Guzmán, en referencia al trámite judicial para que desde la Fiscalía jujeña se puedan hacer las diligencias correspondientes.

En Jujuy

Con las denuncias sobre la mesa, se arribó a un primer logro que es tener una pieza clave para poder avanzar en una futura investigación. Además, las abogadas de la víctima, Guzmán y Reyna, tuvieron un primer encuentro con el titular de la Fiscalía Regional, con quien dialogaron acerca de las posibilidades de la continuidad del trámite.

"Nos dijo que se iba a poner en contacto esta semana porque iba a estudiar el caso e iba a ver qué posibilidades y qué curso se le podía dar a las denuncias. El fiscal también se comprometió a hablar con Sabrina", explicó Reyna a este diario. Por esa razón, en los próximos días podría generarse el primer diálogo de la víctima con un representante de la Justicia provincial. Como lo aseguró a este medio de comunicación, "que alguien de la Justicia de Jujuy se contacte conmigo", fue el pedido que hizo semanas atrás para que se investigue el hecho que denunció en marzo de 2022 y que podría hacerse realidad dentro de poco tiempo.

En el cierre de la entrevista, la letrada hizo referencia a cómo se encuentra Guilarte ante la novedad. "Estaba contenta porque decía que ahora le van a creer, porque incluso hasta dudaron de la existencia de las denuncias y, afirmativamente, existen. Hay que ver si se le pueden dar curso o no. En caso de que no, ver qué otra alternativa le queda a ella también".