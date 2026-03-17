Descartan muerte violenta de una joven tras autopsia

Dieron a conocer que la causa de muerte de una mujer, ocurrida días atrás en una vivienda del barrio El Triángulo de Libertador General San Martín, se debió a una "insuficiencia cardiorrespiratoria por falla multiorgánica" y que no se encontraron signos compatibles con una muerte violenta.

Según fuentes consultadas, ayer en el Centro Judicial de San Pedro se realizó la autopsia para determinar la causa de muerte de Lorena Serrano de 29 años. El procedimiento fue realizado por el médico forense del Ministerio Público de la Acusación, con la participación de un perito de parte propuesto por la pareja de la joven fallecida.

De acuerdo a un resultado preliminar, la causa del deceso fue por una "insuficiencia cardiorrespiratoria por falla multiorgánica". Asimismo, informaron que no se encontraron signos compatibles con una muerte violenta, ni lesiones externas ni internas que indiquen la intervención de terceros.

Cabe destacar que aún se encuentran pendientes los resultados de estudios complementarios, entre ellos los análisis anatomopatológicos y toxicológicos, cuyos informes serán incorporados a la causa.

También se estableció que la joven atravesaba un cuadro de salud previo, habiendo sido asistida el pasado 9 de marzo en el hospital de Calilegua por un cuadro febril acompañado de náuseas y vómitos. Según surge de la historia clínica, no se habrían registrado nuevas consultas médicas posteriores.

En relación a la pareja de la mujer, informaron que no se dispuso su detención en el marco de la investigación penal preparatoria y destacaron que colaboró con la investigación, haciendo entrega voluntaria de su teléfono celular, el cual se encuentra actualmente en proceso de peritaje.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de San Pedro Nº2, con asiento en Libertador General San Martín.