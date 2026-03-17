Vecinos atraparon a un sujeto y evitaron un robo

Vecinos del distrito capitalino Alto Comedero frustraron el robo dentro de un domicilio al atrapar y reducir a un sujeto que había ingresado mientras los moradores descansaban. El sospechoso fue entregado a los efectivos policiales que arribaron luego de ser alertados.

El hecho sucedió días pasados por la noche, en momentos que una mujer que vive en el Sector B5 del populoso sector escuchó ruidos extraños en el interior de su casa, al mismo tiempo que los perros ladraban de manera insistente sin razón aparente.

Por eso, cuando eran alrededor de las 21 la vecina y su pareja salieron de la habitación para ir a la cocina comedor de la vivienda para observar qué pasaba. De esta manera vieron la presencia de un sospechoso.

Fue entonces que el compañero de la mujer intentó retener al sujeto contra la puerta de ingreso a la casa, mientras ella llamaba a la Policía mediante el Sistema 911.

El intruso logró zafar de ser retenido en una primera instancia y salió del inmueble rumbo a la calle para darse a la fuga. Sin embargo, el hermano de la moradora advirtió lo que estaba sucediendo y junto a su cuñado logró retenerlo en la vereda hasta el arribo del personal policial de la Seccional 56°.

Finalmente, los uniformados trasladaron al aprehendido a la dependencia sin que el mismo haya logrado robar elementos ni atacar a los habitantes de la casa porque los vecinos lo retuvieron y entregaron a las autoridades.