Narcomenudeo: Incautaron dosis de marihuana y cocaína

Secuestraron más de 1,5 kilos de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, y detuvieron a dos personas, tras allanamientos por causas vinculadas a narcomenudeo realizados en Alto Comedero y Los Alisos. Durante los operativos también incautaron más de un millón de pesos y dispositivos móviles que serán peritados.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, los operativos se realizaron esta semana en el marco de investigaciones por presuntas infracciones a la ley Nacional N°23.737.

Las medidas fueron dispuestas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, a pedido de la Unidad Fiscal interviniente, tras tareas investigativas iniciadas a partir de denuncias anónimas.

Los mismos estuvieron encabezados por el ayudante fiscal actuante junto a personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos y efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la provincia.

Según indicaron las autoridades, el primer allanamiento se realizó el pasado martes en una vivienda ubicada en la tercera etapa del barrio Túpac Amaru de Alto Comedero.

Durante el registro secuestraron 28 envoltorios con sustancia compactada, que tras el reactivo químico dieron positivo para cocaína o pasta base, con un peso total de 5,5 gramos. Además, incautaron tres teléfonos celulares, una tablet, recortes de polietileno utilizados para fraccionamiento y más de 92 mil pesos. El procedimiento también derivó en la detención de una mujer.

Mientras que el pasado jueves tuvo lugar un segundo allanamiento en una vivienda del barrio Ruth Navea, en la localidad de Los Alisos. En el lugar secuestraron 25 envoltorios de marihuana, con un peso total de 1 kilo 474 gramos, y seis envoltorios con sustancia compactada que dieron positivo para cocaína o pasta base, con un peso de 59,6 gramos.

También incautaron dos balanzas de precisión, un cuchillo y una tijera con vestigios de estupefaciente, cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una cámara de vigilancia y 985 mil 400 pesos, junto a un billete de cinco dólares.

En este último caso se dispuso la detención un hombre, principal investigado, y la promoción de la acción penal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El Ministerio Público de la Acusación también recordó que las denuncias anónimas pueden realizarse a través del sitio denuncias.mpajujuy.gob.ar o en cualquiera de los 156 buzones habilitados en instituciones de toda la provincia.