Libertador

Tenía pedido de captura

Un hombre y sus dos cómplices quedaron a disposición de la Justicia.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 23:49
PROCEDIMIENTO | EN EL BARRIO EL TRIÁNGULO.

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos policiales, fue detenido junto a dos cómplices, cuando realizaban disturbios en la vía pública e intentaronn darse a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en inmediaciones del barrio El Triángulo de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, personal del Cuerpo de Infantería dependiente de la Unidad Regional 4, realizaba recorridos preventivos por el mencionado sector barrial.

Allí observaron a tres hombres en actitud sospechosa y ante la presencia policial intentaron darse a la fuga. Motivo por el cual, se los interceptó para realizar un palpado superficial y la correspondiente identificación a través de la cual se constató que uno de ellos presentaba vigente seis medidas restrictivas (prohibición de acercamiento y deber de abstención) y dos prohibición de salida del país/provincia).

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida el traslado de los protagonistas a la sede policial y respecto al hombre requerido por la Justicia, que el Juzgado de Control, ordene su inmediata detención.

Según se pudo establecer, el inculpado tenía pedidos de detención por hechos de violencia de género y por desobedecer las medidas judiciales.

 

