Murió tras ser atropellado por conductor que se fugó

Un lamentable siniestro vial dejó como saldo a una víctima fatal en la ciudad de Tilcara, donde el conductor de un vehículo atropelló a un joven, que murió debido a la gravedad de las heridas, lo abandonó y se fugó.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 2.56 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del barrio Villa Florida de la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona desvanecida en la calzada.

De manera inmediata efectivos policiales de la Seccional 14° y personal del Same se constituyeron en el lugar, donde los paramédicos constataron que se trataba de un joven de 22 años y que lamentablemente carecía de signos vitales.

Posteriormente un examen cadavérico preliminar realizado por un médico de la Policía, determinó que la causa del deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave más politraumatismo.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue del hospital "Salvador Mazza" de Tilcara.

La misma fuente indicó que en las inmediaciones del escenario, los efectivos observaron que un colectivo interurbano permanecía estacionado y al entrevistarse con el conductor, este refirió que desconocía el vehículo que habría embestido a la víctima.

Asimismo, los efectivos emitieron una circular para que distintas unidades policiales intenten localizar al rodado protagonista, aunque fue con resultados negativos hasta el cierre de este matutino.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector, entrevistas con posibles testigos y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 14°.