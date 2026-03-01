Jujeño transportaba más de un kilo de marihuana en colectivo

Un joven jujeño fue detenido en la provincia de Catamarca, luego de ser descubierto transportando más de un kilo de marihuana en un colectivo de larga distancia.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró la mañana de ayer sobre un tramo de la ruta nacional N°38, a la altura del puesto caminero "La Viña", en el departamento catamarqueño de Paclín.

En esas circunstancias los efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, realizaba un control vehicular y de identificación de personas, cuando detuvieron la marcha de un colectivo que provenía de la provincia de Salta y que tenía como destino Mendoza.

Mientras el personal inspeccionaba el rodado, el perro detector de narcóticos "Nerón" marcó de manera activa la superficie de un colchón. Allí, los efectivos encontraron tres paquetes irregulares ocultos, con una sustancia vegetal que al ser sometida a una prueba de campo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de un kilo 75 gramos.

Al finalizar el procedimiento y bajo las directivas del Juzgado Federal, los investigadores procedieron a la detención de un joven de 25 años, oriundo de la provincia de Jujuy, quien fue trasladado a una dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente. El estupefaciente, en tanto, fue secuestrado.