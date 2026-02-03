Herido durante un violento robo

Un hombre de 52 años fue brutalmente agredido en medio de un asalto y permanece internado en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

El hecho se registró el fin de semana pasado, en horas de la madrugada, en un tramo de la ruta nacional Nº 66, a la altura de terminal de ómnibus.

En esas circunstancias, el hombre caminaba por las inmediaciones, en dirección a la parada de colectivos y fue interceptado por al menos cinco jóvenes, quienes lo rodearon con intenciones de robo.

El hombre intentó huir de la escena y fue atacado con una botella de vidrio, que impactó en la cabeza y le provocó una herida cortante.

La víctima quedó tendida en el suelo y ocasionales transeúntes alertaron al sistema de emergencia Same 107, quien trasladó de urgencia al nosocomio cabacera de la provincia, donde quedó alojado en la sala de Observaciones.