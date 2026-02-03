Atacó a golpes su pareja en la vía pública y fue detenido

Un hombre fue detenido tras atacar a golpes a su pareja en la vía pública.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 7.10, sobre un tramo de la avenida Pueyrredón del barrio San Martín, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Fue en esas circunstancias que un transeúnte se percató que un hombre agredía a una mujer, por lo que alertó inmediatamente a las autoridades.

Posteriormente efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 2, que recorrían el sector de manera preventiva se constituyeron en el lugar, donde procedieron a la reducción y detención del inculpado, quien opuso resistencia ante la presencia policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención del protagonista.

Por tal motivo, el agresor fue trasladado a la Seccional 9° y quedó alojado a disposición de la Justicia. La víctima, en tanto, fue asistida y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente los efectivos de la dependencia policial actuante quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.