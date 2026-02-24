Manejaba un auto con 2,53 de alcohol, chocó y escapó

El personal policial detuvo a un hombre que protagonizó un incidente vial manejando con 2,53 de alcohol en sangre, luego de darse a la fuga por las calles del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. Una persecución logró ubicar al automovilista para la aprehensión y posterior traslado a la Seccional 30°.

El hecho ocurrió ayer a la madrugada, cuando vecinos del mencionado sector barrial capitalino alertaron al Sistema 911 acerca de un incidente vial en la esquina de las calles Venezuela y Río Pilcomayo.

Por esa razón, de inmediato se constituyó en el lugar señalado una comisión policial, que observó a un automovilista junto a un acompañante dándose a la fuga en un auto Volkswagen Gol por las calles aledañas. Al ver esto, los agentes comenzaron una persecución controlada. Cabe aclarar que el prófugo protagonizó el incidente a bordo de un Ford Fiesta.

Así fue cómo tras algunos minutos de seguimiento, los agentes lograron interceptar el Volkswagen a la altura de la calle Managua, cerca del límite con el barrio Cuyaya. Allí, los agentes hicieron bajar del automóvil al conductor y su acompañante.

Además, integrantes de Seguridad Vial se constituyeron para el control de alcoholemia, que resultó ser positivo para 2,53 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). De acuerdo a la información policial, los testigos aseguraron que el detenido manejaba el vehículo Ford y chocó a un Peugeot 2008 que estaba estacionado, para luego fugarse del escenario del hecho.

También se hicieron presentes en la esquina de Venezuela y Río Pilcomayo los integrantes de Criminalística para los peritajes de rigor, al igual que los agentes de la Seccional 30° que hicieron efectiva la detención del automovilista y lo trasladaron a la sede policial para quedar en manos de la Justicia provincial, mientras el propietario del vehículo damnificado radicó la denuncia por los daños materiales sufridos.