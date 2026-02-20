Solicitan testigos de un grave siniestro vial en la ruta 45

ESTEBAN FRAZZI

El pasado domingo a la noche un joven de 24 años que circulaba a bordo de una moto por la ruta provincial N° 45 sufrió un siniestro vial que lo dejó internado en grave estado en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña. El hecho sucedió a pocos kilómetros de Santo Domingo, en el municipio de Perico.

Ante la falta de testigos que confirmen o no la presunta participación de otro vehículo en el incidente, los familiares del motociclista solicitaron que si alguien observó el hecho lo comuniquen a la Policía o a sus seres queridos. Para brindar información, la familia Ochoa pidió que se contacten con la Subcomisaría de La Posta o a los números de Whatsapp 2622 357287, 388 5055297 o 388 4867940.

En este contexto, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Mabel Ochoa, hermana de Kevin Alex Ochoa, para conocer lo ocurrido. "El domingo 15 encontraron a mi hermano tirado en la ruta (45). Él venía desde Monterrico con destino a Santo Domingo, pero no llegó. Tuvo un accidente en la entrada al barrio Loteo La Almendra, que está antes de la Shell de Santo Domingo", explicó con respecto a la escena del hecho.

Así fue cómo el domingo alrededor de las 23.30 Kevin Ochoa circulaba a bordo de una moto Honda de color blanco, aunque las dudas se presentan en torno a la aparente participación de otro rodado. "Hubo mucha gente que lo ayudó, pero nadie llegó a ver con qué vehículo chocó, no sabemos si es una camioneta, auto o camión. Sólo lo encontraron a él tirado", continuó entrevistada por este diario, quien reside en la provincia de Mendoza y viajó de urgencia por lo sucedido a su hermano.

La ayuda

Los instantes posteriores al siniestro vial, con el motociclista tendido sobre la cinta asfáltica de la ruta 45, fueron claves para la supervivencia, aunque se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

"Sé que hubo personas que se bajaron de motos para hacer desviar a los otros vehículos para que no lo llegaran a pisar a él (por Kevin Ochoa). También un automovilista puso balizas, llamó al Same y logró desbloquear el teléfono celular de mi hermano con la huella digital y de ahí sacó el número de mi mamá y le avisó. En ese momento, mi mamá no se encontraba con movilidad, así que le avisó a mi hermano mayor que llegó al lugar al instante", narró para este medio de comunicación en el ingreso al mencionado nosocomio capitalino.

"Cuando él llegó, mi hermano ya estaba en la ambulancia y la gente que lo ayudó dejó su mochila con el celular dentro de la ambulancia. Muchísimas gracias a los que los ayudaron". Así describió esos primeros minutos la hermana del herido, resaltando la solidaridad de los transeúntes en el dramático hecho.

Estado de salud

Kevin Alex Ochoa, de 24 años y domiciliado en Santo Domingo, al cierre de esta edición se encontraba en la unidad de terapia intensiva del "Pablo Soria" desde el pasado lunes. En un primer momento fue asistido en el "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, en donde le practicaron una tomografía en la cabeza y se detectó un hematoma. Sin embargo, la gravedad del cuadro obligó al posterior traslado.

"Hoy mi hermano se encuentra en el hospital en terapia intensiva, todavía muy grave. Muestra avances, pero no sale del peligro todavía", contó Mabel Ochoa a este diario, minutos después de recibir las novedades del personal médico.

Al ser consultada acerca de las heridas padecidas, la mujer narró que "lo que es físicamente por fuera, son mínimas. Pero el mayor golpe lo sufrió en la cabeza, en el lado izquierdo, donde se le hizo un hematoma grande. Le tuvieron que sacar parte del cráneo para poder hacer el drenaje de la cabeza y sacar esa sangre que se encontraba ahí. Hoy en día lo sacaron del drenaje, que es una muestra de avance, pero no deja de correr peligro porque todavía él no despertó y no sabemos cómo va a despertar", aseguró visiblemente conmovida ante el estado de salud de su hermano.

Investigación

La investigación acerca de las causales del incidente vial que dejó en grave estado a Kevin Ochoa la desarrolla la Fiscalía con asiento en la ciudad de Perico, aunque sin novedades de la participación de otro vehículo. "Todavía no se sabe nada. La Policía ha estado pidiendo cámaras de lugares cercanos y no se ha sabido nada. Eso nos tiene a la deriva a nosotros sin saber qué es lo que le pasó a mi hermano y estamos sin información. Solo lo tenemos a él malherido", relató la hermana del joven.

"La denuncia está hacha en la Subcomisaría de La Posta, se pueden acercar al lugar si tienen algo de información o escribirme a las redes sociales, así se comunican con nosotros para poder tener un poco más de información y poder reconstruir el hecho que lo llevó a esto a mi hermano", cerro en la charla con El Tribuno de Jujuy.

Por la manera en la cual se presentó el incidente el pasado domingo, se torna indispensable el aporte de los eventuales testigos del siniestro vial en la ruta provincial N° 45, cerca de Santo Domingo, lugar de residencia del joven internado.