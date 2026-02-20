Con pedido de captura, fue detenido en La Rioja

Un joven de 24 años oriundo de Jujuy fue detenido por efectivos policiales en la localidad riojana de Chilecito por contar con pedido de captura vigente de la Justicia jujeña. Fue trasladado a la Alcaidía Policial a la espera de los trámites para ser puesto a disposición de las autoridades que lo requieren. Además, se encontraba con dos comprovincianos, quienes fueron demorados por agredir a los uniformados en los momentos previos a la aprehensión.

El pasado miércoles por la madrugada los agentes riojanos realizaban tareas preventivas por las inmediaciones de la terminal de ómnibus del mencionado poblado.

En esas circunstancias, alrededor de las 3 los policías observaron a tres hombres que merodeaban por la zona y, ante las sospechas suscitadas, se acercaron a entrevistarlos.

Así fue cómo los sujetos se tornaron nerviosos y comenzaron a insultar al personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, quienes procedieron a demorarlos a la altura de la avenida Eva Perón. Tras esto, los tres involucrados fueron trasladados a la Alcaidía Policial para la averiguación de identidad.

Fue entonces que en la dependencia los efectivos, con la ayuda de la División de Investigación de la capital riojana, llevaron adelante la identificación de los tres sujetos. De esta manera, tomaron conocimiento que uno de ellos, de 24 años y con domicilio en la ciudad de Palpalá, tenía pedido de captura vigente emitido por la Unidad Fiscal de Investigación Preparatoria de Alto Comedero. Como consecuencia, quedó alojado en la Alcaidía Policial de Chilecito a la espero de los trámites judiciales para ser trasladado a Jujuy.

Además, los otros dos implicados, también jujeños y de 22 años, fueron demorados de manera preventiva por resistencia a la autoridad durante el procedimiento.