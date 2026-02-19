Encontraron un artefacto explosivo en una vivienda

En el distrito capitalino de Alto Comedero fue encontrado un artefacto explosivo, el cual estaba enterrado en el patio de un domicilio. Ante la peligrosidad del elemento, los vecinos del lugar se comunicaron con el Sistema 911, que envió al personal de la División Explosivos de la Policía provincial. Se trataba de un objeto con varios años de antigüedad y fue trasladado para evitar su estallido.

El curioso hecho sucedió días pasados, cuando los habitantes de una vivienda del mencionado sector de la capital jujeña encontraron enterrado el elemento explosivo.

La preocupación por el hallazgo llevó a comunicarse con el 911 para evitar algún siniestro. Por esa razón, se les brindó a los moradores las recomendaciones de seguridad y evitar la manipulación del elemento hasta la llegada del personal especializado.

Además, a partir de ese momento se activó de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de casos y se dispuso el desplazamiento del equipo técnico al lugar.

De esta manera, en coordinación con los efectivos policiales de la Seccional 63°, los especialistas arribaron al domicilio en donde se encontró el explosivo y procedieron a la preservación preventiva del sector mediante la delimitación del área y la verificación de las inmediaciones. También se inspeccionaron los alrededores para descartar otra situación que pudiera representar riesgo, así como se constituyó una ambulancia del Same.

En este contexto, los integrantes de la División Explosivos identificaron que lo encontrado era un artefacto reglamentario de uso militar que presentaba signos de antigüedad y desgaste propios del tiempo.

Finalmente, el elemento fue evaluado por el personal capacitado, para luego ser asegurado y trasladado conforme a los procedimientos establecidos, quedando debidamente resguardado sin que se registren incidentes.