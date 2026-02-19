Salió de Jujuy con 88 cápsulas de cocaína en su organismo

Efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron poco más de un kilo de cocaína oculta en 88 cápsulas en el organismo de un hombre que viajaba desde la ciudad de La Quiaca. El sospechoso se dirigía rumbo a Buenos Aires, cuando durante el control de la fuerza federal en la localidad santiagueña de Pozo Hondo se sintió descompuesto y lo trasladaron al centro de salud más cercano.

Los agentes de la Sección Seguridad Vial "Santiago del Estero", dependiente del Escuadrón 59 de la Gendarmería realizaban tareas de control y prevención en la ruta 34, a la altura de la mencionada localidad santiagueña.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido La Quiaca-Buenos Aires. Tras esto, procedieron a subir al vehículo para controlar las identidades de los pasajeros y los equipajes de mano.

Fue entonces que un hombre que viajaba en la unidad manifestó sentirse descompuesto y le informó a los gendarmes que había ingerido cápsulas con estupefacientes horas antes de abordar el ómnibus.

Ante esta situación, los efectivos se pusieron en contacto con el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari, quien tras ser notificado de la novedad ordenó que se profundice la inspección del rodado y trasladar al involucrado a un hospital de la ciudad de Santiago del Estero.

Más tarde, en el nosocomio santiagueño el sospechoso expulsó un total de 88 cápsulas. Luego, fue el momento de pasar a la prueba química para conocer de qué sustancia se trataba. De esta manera, los gendarmes confirmaron que en las cápsulas había cocaína.

Además, tras el pesaje se supo que era un kilo 85,7 gramos del estupefacientes, los cuales están valuados en 4 millones 767 mil pesos, de acuerdo a la información de la Gendarmería Nacional.

Finalmente, por disposición de la Justicia Federal el hombre quedó detenido en carácter de incomunicado y se procedió a incautar la droga por infracción a la ley nacional N° 23.737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes.