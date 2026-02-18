Recuperan vehículo y demoran a conductora

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta que tenía un pedido de secuestro por robo y aprehendieron a su conductora.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás en un tramo de la calle Los Tarcos, a la altura de la plaza Santo Domingo, en la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida recorrían el sector de manera preventiva, cuando se percataron que una joven se desplazaba a bordo de un motocicleta Yamaha Crypton de 110 cc de cilindradas que no tenía chapa patente y a la cual le faltaban algunas piezas plásticas en el chasis.

Por tal motivo interceptaron a la protagonista de 19 años, quien indicó que no poseía ninguna documentación del rodado y aportó versiones contradictorias sobre su procedencia.

Asimismo, los efectivos verificaron los datos del motor con el Centro de Información y Análisis Criminal, y cayeron en cuenta que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo.

Posteriormente la conductora fue trasladada a la Subcomisaria La Posta, donde quedó a disposición de la Justicia, y el rodado secuestrado.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.