Calilegua

Intentó atacar con machete a efectivos y fue detenido

Caminaba con el arma blanca y se negó a identificarse.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 00:00
AL CALABOZO | EL INCULPADO QUEDÓ ALOJADO EN LA SECCIONAL 41°.

Un joven intentó atacar con un machete a efectivos policiales y fue detenido, en la ciudad de Calilegua.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró la tarde del pasado domingo sobre un tramo de la calle Valderrama del barrio Mitre.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 recorrían de manera preventiva el sector, cuando observaron que un sujeto, acompañado por dos hombres, portaba un machete.

Al intentar identificar al inculpado, éste se tornó agresivo e arremetió con el arma blanca contra los efectivos.

Ante el temerario episodio, los uniformados efectuaron un disparo al aire con un cartucho de estruendo y lograron desarmar y reducir al malviviente, sin tener que lamentar lesionados.

En un momento del operativo, vecinos del sector increparon a los efectivos para entorpecer la detención, por lo que el protagonista tuvo que ser trasladado de inmediato a la Seccional 41°.

 

