Atropelló, mató, se fugó y murió en otro incidente

Una dramática secuencia vial sacudió a la localidad salteña de La Merced, donde un conductor atropelló y mató a un ciclista, se dio a la fuga y, minutos más tarde, protagonizó un segundo choque frontal en el que murió. En este último siniestro, una mujer resultó gravemente herida y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

El primer hecho ocurrió el pasado domingo sobre la ruta nacional N°68, a la altura de La Merced. De acuerdo a medios locales, el automovilista embistió a un ciclista, provocándole la muerte en el acto. Lejos de detenerse para asistir a la víctima o dar aviso a las autoridades, emprendió la fuga y abandonó la escena del siniestro. La secuencia continuó pocos kilómetros más adelante, en la curva de Sumalao, donde el mismo vehículo protagonizó un segundo accidente. Según El Tribuno de Salta, el automóvil impactó de frente contra un Volkswagen Gol Trend en el que viajaba una mujer que se dirigía a su lugar de trabajo.

Como consecuencia del violento choque, el conductor fugitivo murió en el lugar, mientras que la mujer sufrió fracturas expuestas y debió ser derivada de urgencia a un hospital local. Personal de salud, bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a la víctima, ordenar el tránsito y relevar evidencia. En un primer momento, la Policía y la Fiscalía intervinientes manejaron ambos hechos como incidentes independientes, ya que se registraron en distintos puntos de la misma ruta y con pocos minutos de diferencia. Sin embargo, las pericias sobre los vehículos, el análisis de cámaras y los testimonios de testigos permitieron unificarlos y confirmar que se trataba del mismo conductor.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que no se descarta que el hombre hubiera estado bajo efectos del alcohol al momento de los choques, hipótesis que se sustenta en los primeros datos recogidos en la escena y en la mecánica de los siniestros. Las autoridades aguardan los resultados de las pericias toxicológicas para avanzar.