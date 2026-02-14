Tres heridos tras impactar la estructura de un puente

Tres personas resultaron heridas como consecuencia del choque de un automóvil contra la estructura del puente angosto de la ruta nacional N° 34, a la altura de la localidad de El Quemado, en el departamento San Pedro. El incidente ocurrió a causa de la rotura de un neumático del rodado, por lo cual el conductor perdió el control del mismo.

El incidente vial ocurrió en la madrugada de ayer, cuando tres hombres circulaban a bordo de un vehículo por la ruta 34, en sentido norte-sur, con destino a la ciudad de Salta.

En esas circunstancias, por causas que son motivo de investigación por estas horas, el neumático delantero se reventó y provocó que el conductor pierda el control del rodado para luego impactar contra la estructura del puente que pasa sobre el arroyo El Zanjón. El mismo está ubicado a la altura de la localidad de El Quemado.

A raíz del violento choque, los tres ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron asistidos inmediatamente en el lugar por el personal del Same. Tras esto, los heridos fueron trasladados al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad de San Pedro, para una mejor atención.

Con respecto al actual estado de salud de los ocupantes del vehículo siniestrado, el conductor quedó internado bajo observación y en resguardo de los profesionales médicos. Los otros dos acompañantes también reciben asistencia por las heridas sufridas en el impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Jujuy y personal de la Dirección de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro. Además, se constituyó Seguridad Vial para señalizar y resguardar el escenario del incidente, por lo que el tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante las tareas de rescate y remoción del vehículo.