Secuestran motocicleta con pedido de secuestro por robo

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron demorados, luego de constatarse que circulaban a bordo de una motocicleta que había sido denunciada como robada.

El hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 1, en la intersección de Belgrano y Leando Alem del centro de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Operativo Motorizado (GOM) de la Unidad Regional 6 de Perico, realizaban recorridos preventivos por la zona y observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta marca Corven de 110 cc de cilindradas, que ante la presencia policial intentaron darse a la fuga.

De inmediato los protagonistas fueron interceptados y se les requirió su identidad y la documentación correspondiente del rodado.

Los jóvenes mostraron nerviosismo ante los efectivos y manifestaron no contar con los papeles del rodado, que además tenía el tambor violentado, los plásticos no eran originales y no tenía patente.

Los efectivos analizaron la numeración del motor del rodado y cayeron en cuenta que tenía un pedido de secuestro activo, por una denuncia de robo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro preventivo del rodado y la demora de los protagonistas.

Los protagonistas quedaron alojados en la Seccional 21º del barrio Facundo Quiroga de Perico y por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial, los efectivos de esa sede policial, quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.

El Grupo Operativo Motorizado es una Unidad policial al servicio de la comunidad, que realiza recorridos preventivos en toda la provincia y a toda hora, para garantizar la seguridad pública.