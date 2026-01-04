Detuvieron a un hombre que agredió e intento llevarse a su pareja por la fuerza

Un violento episodio ocurrió ayer por la tarde en Alto Comedero por lo que personal de la Unidad Regional 7 de la Policía de la Provincia demoró a un hombre que atacó a su pareja en un local bailable y pretendía privarla de su libertad por la fuerza.

Se supo que el hecho se registró sobre la avenida La Quiaca del populoso barrio de la capital y que según el relato de la víctima, ella se encontraba en un local bailable cuando su pareja se presentó en el lugar. El hombre la sacó del recinto haciendo uso de la fuerza.

Una vez en la vía pública, comenzó a agredirla física y verbalmente. El agresor intentaba obligarla a retirarse con él contra su voluntad, situación que fue advertida por transeúntes que fueron quienes dieron aviso a la Policía.

El sujeto mantuvo su postura violenta e incluso se tornó agresivo con los uniformados al momento de ser interceptado.

Al consultar sus antecedentes en el CIAC (Centro de Información y Análisis Criminal), los efectivos descubrieron que el hombre tenía condena vigente de ejecución condicional además de una prohibición de acercamiento de 500 metros hacia la víctima, la cual estaba incumpliendo en ese momento.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial para dar inicio a las actuaciones judiciales por desobediencia judicial y violencia de género.