Allanan un búnker de drogas y detienen a una mujer

Efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero, desbarataron un búnker de venta de cocaína en el barrio Túpac Amaru de la capital provincial. Durante el operativo fue detenida una mujer, además del secuestro de 25 gramos de la droga, dinero y elementos para el fraccionamiento del estupefaciente.

El procedimiento fue desarrollado días pasados por la tarde, cuando los integrantes de la mencionada Brigada dieron cumplimiento a una orden judicial para realizar el allanamiento.

Por esa razón, alrededor de las 19.15 los uniformados junto a integrantes del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) irrumpieron en una propiedad de la Tercera Etapa de la Túpac Amaru, en Alto Comedero.

A partir de ese momento comenzó una requisa por toda la vivienda que dio como resultado el secuestro de un envoltorio de polietileno con una sustancia compacta. La misma, tras la prueba química realizada en el lugar, dio positivo para clorhidrato de cocaína y/o pasta base, con un peso de 25 gramos.

Además, se halló una balanza de precisión con vestigios que se comprobó que eran de la misma droga, 56 recortes de polietileno, la suma de 313 mil 650 pesos y 9 teléfonos celulares, que serán peritados para la continuidad de las tareas investigativas.

Debido a todos los elementos encontrados, se puede hablar de un búnker dedicado al fraccionamiento y posterior venta de estupefacientes, actividad que se denomina habitualmente como narcomenudeo.

Finalmente, se hizo efectiva la detención de una mujer de 46 años que se encontraba en la casa allanada, quien fue trasladada a una sede policial para quedar a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.