Agente policial herido tras colisión con la motocicleta

Un agente policial del Cuerpo Motorizado resultó herido tras impactar el vehículo que manejaba contra un auto, en la avenida Forestal del barrio capitalino de Alto Comedero. Como consecuencia de las lesiones fue trasladado al hospital "Pablo Soria", fuera de peligro.

El siniestro vial fue alertado ayer minutos después de las 11.30, por el cual una ambulancia del Same se constituyó en la esquina de la avenida Forestal y la calle Adrián García del Río, del mencionado sector barrial capitalino.

En ese contexto, el personal médico se encontró con un agente de la Policía de Jujuy tendido sobre la cinta asfáltica, a escasos metros del rodado del Grupo Motorizado de la fuerza. Además, estaba un auto Renault Megane de color negro con visibles daños materiales en el espejo retrovisor del lado del conductor.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el escenario del hecho, el uniformado fue trasladado al hospital "Pablo Soria" con lesiones en uno de sus muslos y se encuentra fuera de peligro.

También estuvo presente en la intersección frente a la obra del estadio de la futura Ciudad Deportiva el personal de Criminalística de la Policía, que realizó el peritaje pertinente para conocer las causales del incidente vial.

Más allá de esto, según lo averiguado por este diario, el auto y la moto circulaban por la avenida Forestal en sentido oeste-este, con rumbo a la autopista de la ruta nacional N° 66. En esas circunstancias, por causas que son materia de investigación, la conductora del Renault dobló hacia la izquierda e impactó contra el rodado policial. Así fue cómo el motociclista perdió el control y cayó sobre el pavimento. La maniobra se pudo advertir al observar la posición en la cual quedó el auto con la trompa hacia el predio deportivo.

Por otro lado, se constituyó Seguridad Vial para señalizar el lugar y reordenar el tránsito mientras trabajaban el Same y Criminalística luego del incidente en la esquina de la avenida Forestal y la calle Adrián García Del Río. La intersección que fue protagonista de un siniestro fatal ocurrido el pasado viernes 23 que produjo el deceso de un motociclista días después, tras la colisión con un camión que lo hirió gravemente en la cabeza.