Detienen a dos sujetos por reiterados robos en casas

En un operativo policial, los agentes detuvieron a dos hombres por asaltos registrados en el barrio capitalino de Aires del Alto, en Alto Comedero. Uno de los sujetos fue visto ingresando a una casa mientras que su cómplice era quien marcaba las casas antes de concretar las sustracciones. El alerta y los testimonios de los habitantes del lugar posibilitaron las detenciones.

El hecho ocurrió días atrás por la tarde, cuando vecinos del mencionado sector de viviendas observó a un joven ingresando a una de las casas, la cual se encontraba sin ocupantes.

Por esa razón, uno de los moradores de la zona se comunicó con el Sistema 911. Eso permitió que de inmediato una comisión de la Seccional 56° se hiciera presente en el escenario del hecho, junto a integrantes del Cuerpo de Infantería.

No obstante, mientras los uniformados se encontraban en camino, otros vecinos del sector barrial se acercaron a la propiedad para retener al sospechoso. Además, lo reconocieron como alguien que habitualmente comete ilícitos por la zona.

Al arribar y mediante la indicación de los vecinos, los uniformados procedieron a detener a un joven de 22 años que se encontraba en una propiedad, luego de haber saltado sobre las rejas de la misma.

También, los agentes se entrevistaron con los vecinos, quienes no solo narraron los hechos cometidos por el aprehendido, sino también que se refirieron a un cómplice. El mismo era otro hombre, de 36 años, a quien los moradores de las viviendas lo señalaron como la persona que previamente "marcaba" las casas antes de cometer los ilícitos.

A esto hay que agregar, de acuerdo a los testimonios de los moradores, que minutos antes de los hechos amenazó a quienes impidieron el asalto y que lo conocen por residir en el barrio. Como consecuencia, los uniformados se dirigieron a detener al cómplice para trasladar a los dos aprehendidos a la Seccional 56°.

Finalmente, los efectivos de la dependencia policial con jurisdicción en el barrio les tomaron las denuncias a los damnificados por este hecho más reciente y por otros que tuvieron como protagonistas a los mismos sujetos.