Barrio Campo Verde

Patota atacó a golpes a un hombre y lo asaltó

La víctima (47) sufrió heridas cortantes en la cabeza y fue asistida.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 50° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Efectivos policiales buscan a los integrantes de una patota que interceptó a un hombre de 47 años para golpearlo y asaltarlo en el barrio Campo Verde. La víctima sufrió heridas cortantes en la cabeza, por las cuales estuvo internado en observación durante algunas horas en el hospital "Pablo Soria".

El ilícito sucedió días atrás por la mañana, en momentos que el atacado salió caminando de su casa del mencionado sector barrial de la capital.

En esas circunstancias, alrededor de las 7 el hombre se encontraba a pocas cuadras de su domicilio cuando lo rodearon seis sujetos y le empezaron a exigir sus pertenencias mientras lo amenazaban verbalmente.

Sin embargo, como el denunciante hizo caso omiso a los individuos, estos se violentaron y empezaron a pegarle en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

De esta manera, los atacantes lograron quitarle el teléfono celular al damnificado para luego darse a la fuga. Mientras, el vecino de Campo Verde se dirigió por sus propios medios al hospital "Pablo Soria".

Una vez en el nosocomio capitalino, el herido fue asistido en la guardia de emergencias y fue diagnosticado con herida cortante en la cabeza. A raíz de esta lesión, el hombre de 47 años quedó internado en observación hasta las 21 del mismo día del ilícito.

Por último, el ataque y posterior robo fue notificado desde el hospital a la Seccional 50°, con jurisdicción en el escenario del hecho, para que se den inicio a las actuaciones sumarias correspondientes.

 

