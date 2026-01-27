Matías Jurado fue sometido a una resonancia magnética

Matías Emilio Jurado, el hombre acusado de haber cometido múltiples asesinatos, en la jornada de ayer ingresó a un hospital local fuertemente custodiado, para realizarse una resonancia magnética en la rodilla derecha, tras acusar dolores.

Jurado Ingresó por calle Martín Fierro e ingresó al hospital "Materno Infantil", donde fue intervenido y luego trasladado nuevamente a la Unidad Penal del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Las imágenes fueron captadas por El Tribuno de Jujuy en la jornada de ayer, alrededor de las 18, tras la autorización del Juzgado de Ejecución de la Pena sobre el pedido de su abogado defensor, quien había solicitado que se le realicen una serie de estudios, como ser traumatólogo, de resonancia magnética y fisioterapia de rodilla derecha.

Matías Jurado está acusado de haber captado, privado de la libertad y asesinado al menos a cinco personas entre los meses de abril y julio del año pasado. Los crímenes ocurrieron en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de Fraile Pintado y Las Rosas del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Los investigadores sostienen que este expediente es el más espeluznante de historia criminal de la provincia y si bien todo está encaminado para que sea elevado a juicio, no descartan que se puede identificar otros dos perfiles de ADN, que fueron extraídos de los análisis del equipo forense del Poder Judicial de la vivienda de Jurado y hasta la fecha no pudieron ser identificados.

Matías Jurado está imputado de ser el presunto autor de los delitos de "homicidio agravado, por ensañamiento, alevosía y por placer", por los crímenes de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).