Ciclista fue hospitalizada luego de ser embestida

Una joven ciclista fue hospitalizada tras ser embestida por una moto en el barrio capitalino de Tupac Amaru de Alto Comedero. A raíz del incidente sufrió una fractura, mientras que el motociclista tuvo heridas leves y resultó negativo en el control de alcoholemia.

El siniestro ocurrió días pasados por la noche, en momentos que una mujer de 24 años se desplazaba a bordo de su bicicleta por la calle Tusaquilla del mencionado sector barrial. Circulaba en sentido norte-sur, en dirección a la avenida La Quiaca.

En esas circunstancias, alrededor de las 22.40 por causas que son motivo de investigación, la mujer fue embestida desde atrás por un motociclista. Producto de la colisión ambos perdieron el control de sus respectivos vehículos y cayeron a la cinta asfáltica.

A raíz de esto, minutos más tarde los vecinos del escenario del hecho alertaron al Sistema 911, tras los cual arribaron una ambulancia del Same y una comisión de la Seccional 56°.

En el lugar se encontraron con la mujer y el conductor de la moto tendidos sobre la cinta asfáltica, mientras que los vehículos involucrados estaban a escasos metros de sus propietarios con visibles daños materiales.

Fue entonces que el personal médico asistió en a ambos protagonistas. Así fue cómo se pudo constatar que la ciclista sufrió una fractura expuesta de su tobillo derecho, por lo que debió ser trasladada al hospital "Pablo Soria", de la capital jujeña. Mientras, el motociclista no requirió ser derivado a un nosocomio debido a que las heridas no revestían gravedad, sino que eran golpes, siendo atendido en el lugar.

Finalmente, el personal de Seguridad Vial se constituyó en el lugar para reordenar el tránsito y llevar adelante el control de alcoholemia al motociclista. El mismo, resultó ser negativo.