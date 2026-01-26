Bomberos rescataron a dos personas al costado de una ruta

Dos personas fueron rescatadas luego de desbarrancarse a un costado de la ruta provincial N° 4, a la altura del mirador de las Termas de Reyes. Los asistidos se encontraban en buenas condiciones después de ser revisados por el personal del Same que llegó hasta el lugar.

El hecho ocurrió días pasados, cuando los dos protagonistas se comunicaron con el Sistema 911 para alertar que se cayeron por uno de los barrancos de la ruta 4, mientras se dirigían al mencionado mirador.

Por esa razón, de inmediato se constituyeron en el lugar integrantes de la División Rescate de los Bomberos para comenzar con las tareas pertinentes.

De esta manera, los rescatistas dieron inicio al operativo mediante el descenso a pie con el equipamiento de rescate necesario, como ser cuerdas y otros elementos de seguridad. Además, el personal del Same se encontraba en las cercanías para la posterior asistencia.

Así fue cómo luego de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron ascender a las personas mediante un sistema de cuerdas para realizar el rescate controlado de las dos personas.

Por último, fue el turno de que el personal médico asista a los rescatados, quienes se encontraban en buen estado de salud más allá de las lesiones leves sufridas. Del operativo también formaron parte los efectivos de la Seccional 54° e integrantes de Defensa Civil.