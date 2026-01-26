Amenazaba con un arma a conductores

Tras un intenso operativo llevado adelante por la Brigada de Investigaciones en articulación con el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de la provincia, se identificó y demoró a un hombre que había esgrimido un arma en la vía pública.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer en inmediaciones del barrio La Viña de la capital jujeña, donde un hombre fue filmado esgrimiendo un objeto que a simple vista parecía un arma de fuego, con amenazando a los conductores y transeúntes.

Apenas fue notificado el episodio, se dio cumplimiento al allanamiento de un domicilio en el barrio Alto La Viña, solicitado por el Juzgado de Control, donde se encontró y secuestró un aire comprimido, que será peritado.

El procedimiento implicó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, dependientes del Centro de Monitoreo, que resultó determinante para identificar el vehículo en el que circulaba el sujeto, una camioneta marca Toyota Hilux, y reconstruir la secuencia del hecho.