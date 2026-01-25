Una patota asaltó y atacó a puñaladas a un hombre

Un hombre de 52 años se encuentra hospitalizado, luego de haber sido atacado a puñaladas por una patota, que es intensamente buscada por los efectivos policiales.

El hecho se registró la madrugada del viernes pasado, en un tramo de la ruta provincial Nº 42, a la altura del paraje San Vicente de la ciudad de Monterrico.

En esas circunstancias, el hombre caminaba por el lugar, en dirección a su puesto de trabajo y fue interceptado por un grupo de jóvenes, que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la banquina de la ruta.

En un momento determinado, los protagonistas lo rodearon y le exigieron que entregara sus pertenencias. El hombre intentó huir de la escena y fue atacado con un objeto punzocortante que blandía uno de los delincuentes y le provocó una herida en el hombro.

Un llamado de emergencia al Same 107 alertó a los paramédicos, quienes se hicieron presentes en el lugar y trasladaron al hombre de 52 años a la guardia del hospital "San Isidro Labrador" de Monterrico, quedando alojado en la sala de Observaciones, con el diagnóstico de "herida de arma blanca en región deltoides de hombro derecho y hematomas".

Los efectivos de la Seccional 29º de Monterrico se hicieron presentes en el lugar y luego de entrevistarse con la víctima, realizaron un recorrido preventivo por el sector donde fue atacado, para tratar de dar con los responsables, pero hasta el momento con resultados negativos.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los policías obtuvieron el dato por testigos, que los integrantes del grupo de jóvenes que consumían bebidas alcohólicas por el lugar, estarían identificados y su detención solo sería cuestión de tiempo.