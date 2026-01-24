Tenían droga en su poder

Dos adolescentes entre 16 y 17 años quedaron a disposición de la Justicia, luego de ser demorados con tenencia de estupefacientes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el jueves en horas de la tarde, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención al Delito, de la Unidad Regional 6 de la ciudad de Perico divisaron a los sujetos ocultos entre los pastizales en la zona de las vías y al recibir la voz de alto, ambos emprendieron una veloz huida a pie, siendo alcanzados y reducidos a los pocos metros, tras una breve persecución.

Durante la requisa, el personal policial halló entre las prendas de uno de los involucrados un envoltorio transparente con una sustancia vegetal color verde. Ante la sospecha de que se trataba de estupefacientes, se solicitó la presencia de la Dirección de Narcotráfico, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para marihuana.

Por otra parte, se supo que los demorados tienen domicilio en los barrios periqueños de La Nueva Ciudad y San Roque, y fueron trasladados para el examen médico de rigor y quedaron a disposición de la Justicia.