ÚLTIMO MOMENTO: Encontraron a un camionero sin vida en Los Lapachos

Se supo hace instantes del hallazgo de un camionero sin vida en cercanías a la ruta provincial 43 y ruta nacional 34 en el cruce de Los Lapachos.

Se supo que con el conductor (40) del camión Volkswagen de color blanco se habría descompensado y habría logrado estacionar en la banquina donde finalmente falleció en el interior del rodado.

Por el momento, el transito se encuentra totalmente cortado en ruta provincial 43.

En el lugar trabaja Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Same y el cuerpo de Médicos forense quienes realizan las primeras pericias.

Ampliaremos…